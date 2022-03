La belle victoire du FC Tavannes/Tramelan

Le FC Tavannes/Tramelan déjoue les pronostiques. Les footballeurs du Jura bernois ont gagné sur la pelouse du dauphin de 2e ligue interrégionale Old Boys 2-1 samedi. Menés avant le thé, ils ont encore manqué un pénalty avant de renverser la vapeur en 2e mi-temps grâce à des buts de Loïc Houmard et Maxime Eschmann. Le FCTT laisse la place de lanterne rouge et passe même provisoirement au-dessus de la barre, à égalité de points avec les premiers relégables. /emu