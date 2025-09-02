Jérémy Chételat 75e aux Mondiaux

Une 75e place pour Jérémy Chételat aux Championnats du monde de VTT. Le sportif de Montsevelier a terminé lundi l’épreuve d’enduro qui s’est disputée dans les montagnes du Haut-Valais. Après deux jours de course, le jeune homme de 23 ans a fini à 3’20’’ du nouveau champion du monde, l’Américain Richard Rude. Au total, 102 vététistes ont été classés après deux journées éprouvantes de course dans des conditions météorologiques difficiles. Avant ces joutes, Jérémy Chételat espérait terminer parmi les 60 meilleurs. /mle