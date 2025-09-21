Arnaud Tendon « déçu » de son Tour du Jura

Arnaud Tendon n’est pas parvenu à défendre son titre sur le Tour du Jura. Vainqueur l’an dernier, le cycliste de Bassecourt a dû se contenter du 7e rang lors de la 39e édition qui s’est déroulée dimanche après-midi à Montsevelier. La victoire est revenue au Français Maxime Richard. Il a signé un chrono de 2h51’39’’ au terme d’un parcours de 121 km composé d'une boucle passant par Mervelier, Corban, Courchapoix et donc Montsevelier. Il l’a emporté avec 6’’ et 16’’ d’avance sur les coéquipiers d’Arnaud Tendon, Matteo Oppizzi et Noah Bögli. Le Jurassien a lui terminé la course en tête du peloton, remportant le sprint de consolation, à 36’’ du gagnant. « Très déçu. Je n’ai pas pu être dans le premier groupe. L’équipe ne m’a pas forcément aidé et j’ai été un peu isolé dans le peloton », concède le Vadais qui a compris assez vite qu’il ne pourrait pas jouer la gagne. « J’étais quand même en forme et j’ai montré que j’étais un des meilleurs aujourd’hui. Je me suis fait avoir tactiquement, mais physiquement tout allait bien », se console Arnaud Tendon. Un autre Jurassien a terminé dans le peloton. Le Taignon Nolan Donzé a pris le 29e rang, juste devant le Tramelot Pavel Hassler qui a fini 34e.