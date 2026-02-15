Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Le cycliste jurassien a terminé 40e du général du Tour de la Provence. Il a remporté le classement ...
Le cycliste jurassien a terminé 40e du général du Tour de la Provence. Il a remporté le classement par points.

Arnaud Tendon (ici au centre de l'image) a vécu un week-end prolifique en France. (Photo : archives Georges Henz) Arnaud Tendon (ici au centre de l'image) a vécu un week-end prolifique en France. (Photo : archives Georges Henz)

Arnaud Tendon remporte le classement par points de meilleur sprinteur du Tour de la Provence. Le cycliste jurassien a terminé 55e de la troisième et dernière étape dimanche en France (205 km), alors qu’il a pris la 47e place du parcours de samedi (175 km). Le coureur de Van Rysel Roubaix s’adjuge le 40e rang du général à 11 minutes du vainqueur américain Matthew Riccitello.

Arnaud Tendon a marqué des points pour le maillot vert uniquement vendredi lorsqu’il a remporté sa première victoire sur le circuit professionnel, mais ça aura été suffisant pour le porter jusqu’au bout du week-end. Le Tour de la Provence fait partie de l'Europe Tour 2.1, le troisième niveau du cyclisme sur route. /cra


 

