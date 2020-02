Le FC Bâle dompte les éléments

La VAR s’en mêle

Les Bâlois ont monopolisé le ballon et largement dominé l'ensemble de la partie (65% de possession pour les Rhénans) mais ont manqué d’efficacité malgré la faible opposition proposée par Nicosie. Ils n’ont cadré que cinq frappes.

L’action décisive du match s'est produite à la 32e minute. Le capitaine bâlois Valentin Stocker s’est effondré dans la surface avant de réclamer un penalty. L’arbitre de la rencontre, le Tchèque Pavel Kralovec, n'a pas sifflé. Il a finalement consulté la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) quelques minutes plus tard et a ordonné un penalty en faveur du FCB. Fabian Frei s'est chargé de le transformer et a inscrit la seule réussite de la soirée, son 3e but de la saison en Ligue Europa.

La première victoire de l’année à domicile aurait pu échapper au FC Bâle à la 73e minute de jeu. Le Chypriote Thomas de Vincenti a bénéficié d’un penalty et manqué le cadre de quelques centimètres.





Les blessures s'accumulent

Les Bâlois, encore engagés dans trois compétitions, devront peut-être se passer de Kemal Ademi quelques temps. L’attaquant s’est blessé à la cheville sur un choc avec le gardien de l’APOEL Nicosie à la 12e minute de jeu. Il a cédé sa place 20 minutes plus tard à Arthur Cabral. Le FC Bâle a déjà composé sans plusieurs blessés jeudi soir : Jonas Omlin, Zdravko Kuzmanovic, Luca Zuffi, Kevin Bua, Jasper van der Werff et Ricky van Wolfswinkel.

Le tirage au sort des 8es de finale se déroulera ce vendredi à 13h. /mmi