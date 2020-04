Le football amateur ne rechaussera plus les crampons. C’est désormais officiel. L’Association suisse de football l’a annoncé jeudi. Les championnats dès la Promotion League sont arrêtés. La saison est annulée. Cela concerne donc tous les clubs du canton, y compris les SR Delémont et le FC Bassecourt en 1re Ligue, ainsi que le FC Courgenay, le FC Cornol-La Baroche, le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan en 2e ligue interrégionale. Il n'y aura ni promotions, ni relégations. /msc-emu