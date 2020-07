Jean-René Moritz, « l’Inzaghi de l’époque »

« Un sens du but que l’on n’apprend pas »

Placide, il ne l’était en revanche pas devant le but. « Il avait un sens du but que l’on n’apprend pas, que l’on n’explique pas. Avec René (sic), on savait en commençant un match que si on ne prenait pas de but, on avait 80% de gagner parce qu’il allait en mettre un », se rappelle son ancien coéquipier. Pourtant, Jean-René Moritz n’est pas une fusée capable de semer la défense. Il ne figurait pas non plus au rang des plus fins techniciens. « Il était assez spécial comme footballeur, difficile à définir. On peut le comparer peut-être à Alexander Frei, buteur de l’équipe de Suisse, ou Filippo Inzaghi à l’AC Milan c’était aussi comme ça. C’est la capacité d’être au bon moment à la bonne place », explique l’actuel technicien des SRD. « Mais je me dis non, ce n’est pas lui qui pouvait être à la mauvaise place maintenant. Et c’est ça qui fait mal ». /jpi