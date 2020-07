Le FC Moutier corrige les SRD

La hiérarchie a été totalement bousculée à Chalière. Le FC Moutier, pensionnaire de 2e ligue interrégionale de football, a battu les SR Delémont (1re Ligue) 6-1, mercredi soir, en match de préparation à Chalière. Privée de plusieurs titulaires (dont Mohamed Camara, Frédéric Tosato et Bastien Hulmann), la formation de Philippe Rossinelli a été dominée par une équipe prévôtoise qui a joué sans complexe. Le FCM a pris les devants grâce à un doublé de Samir Nouicer et une réalisation de l'ancien Delémontain Garry Germann. A l’heure de jeu, Aurelio Currenti a redonné un peu d’espoir aux SRD. Mais il a été de courte durée puisque Loïc Schmid et les jokers Luc Burkhalter et Samir Morina ont donné des allures de correction au score final. /mle