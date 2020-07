Bassecourt malmené sur le terrain d'Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri séduit contre le FC Bassecourt. La formation ajoulote de 2e ligue interrégionale de football a tenu la dragée haute à l'équipe vadaise de 1re Ligue. Les deux équipes ont fait match nul 2-2, vendredi soir, à Courgenay. Même si la 1re période n'a pas débouché sur le moindre but, les Ajoulots ont montré de quel bois ils se chauffaient avec, notamment, deux tirs sur les montants. Leur détermination a été concrétisée dès le retour du thé avec un but sur pénalty marqué en deux temps par Johan Garcia, l'ancien des Grands-Prés. Mais Bassecourt est monté en puissance après la mi-temps et a égalisé peu après grâce à son nouveau renfort Astor Kilezi, après une superbe ouverture de Steve Coelho. L'avantage des Vadais a toutefois été de courte durée puisque le joker Gilles Mbang a pu donner l'avantage à ses couleurs dix minutes plus tard sur une frappe croisée. Le FC Bassecourt s'est battu pour aller chercher le nul. Si Oumar Coulibaly a raté son pénalty à un quart d'heure du terme de la rencontre, le tout jeune Mattéo Chételat ne s'est pas fait prier pour égaliser peu avant la fin du match. /mle