Le FCTT veut regarder vers le haut

« La pause forcée a permis au groupe de s’écarter du football, ils ont les crocs ». A en croire son directeur technique, le FC Tavannes/Tramelan est fin prêt à entamer un nouveau championnat de 2e ligue interrégionale. Les protégés de Steve Langel l’attaque ce week-end avec la ferme intention de ne pas revivre les mêmes péripéties que la saison dernière. Au moment de l’arrêt du championnat en raison du Covid-19, le FCTT pointait sous la barre au 12e rang. « J’espère qu’on pourra viser le plus haut possible. En étant objectif, un milieu de tableau plutôt contre le haut me semble cohérent », lance Danaël Kipfer.





De la jeunesse en quantité

Pour sa première expérience dans le costume de directeur technique, l’ancien joueur du FC Tavannes/Tramelan s’est attelé à étoffer le contingent de la première équipe. Ainsi, 30 joueurs garnissent le vestiaire de l’entraîneur Steve Langel pour ce millésime 2020/2021. « Ça devrait permettre de créer une vraie concurrence », note Danaël Kipfer. La politique du club reste identique aux dernières années et mise à nouveau sur la jeunesse. « On récupère des tauliers comme Yannick Tellenbach et Gaëtan Habegger. Ça peut faire un bon amalgame », poursuit-il. Le directeur technique met en avant la solidité et une jouerie « en net progrès » pour viser la 1re moitié du classement. Si le manque d’expérience demeure un point faible du FCTT, Danaël Kipfer estime que « ça peut être une force » en relevant la fraîcheur et la motivation des jeunes.