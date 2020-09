Un nouvel attaquant aux SR Delémont

Les SR Delémont complètent leur offensive et assurent leurs arrières. Ils ont enrôlé l’attaquant Oumar Gaye. L’annonce a été faite par le club jurassien de 1re Ligue ce mercredi sur les réseaux sociaux. Ce footballeur français de 28 ans débarque dans le Jura en provenance de Dornach. Il a disputé les deux premiers matches de la saison avec la formation soleuroise de 2e ligue interrégionale et a marqué un but.





Mohamed Camara vers la Super League ?

Cette arrivée a été rendue nécessaire par le possible départ de Mohamed Camara. Le buteur de la Blancherie effectue un essai cette semaine avec St-Gall. Depuis lundi, il s’entraîne avec le club de Super League. Il sera de retour vendredi à Delémont pour la dernière séance de la semaine avant de jouer samedi à Soleure avec les SRD. « On a voulu assurer nos arrières », explique l’entraîneur et directeur sportif jurassien Philippe Rossinelli. C’est que le marché des transferts s’est refermé lundi soir à minuit pour les « jaune et noir » alors qu’il est ouvert jusqu’au 12 octobre pour les formations de l’élite.

Les SR Delémont doivent également faire face à l’absence d’Amadou Dioum. L’attaquant a été touché le 23 août face à Zoug. Il souffre d’une commotion cérébrale et sera sur le flanc pour au moins trois semaines, selon Philippe Rossinelli. /msc