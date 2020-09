« On peut jouer dans les cinq premiers »

Place au championnat pour le FC Ajoie-Monterri après un beau parcours en Coupe de Suisse de football. L'équipe de 2e ligue interrégionale ira affronter Dornach samedi à 16h pour la première rencontre de championnat de sa jeune histoire. Le club est né cet été de la fusion entre le FC Cornol-La Baroche et Courgenay.

« L’expérience en Coupe de Suisse apporte une très bonne dynamique. Ça remplace aussi les matches d’entraînement. Le seul point négatif : ça nous a empêchés de débuter le championnat », estime Claude Jubin, directeur technique du FC Ajoie-Monterri. Certaines équipes joueront en effet leur 3e match de championnat ce week-end.





Organisation inédite

La première équipe ajoulote visera le top 5 en championnat. Elle présente un dispositif inédit dans la région : un effectif d'une trentaine de joueurs naviguera entre l'équipe de 2e ligue interrégionale et la formation de 2e ligue, encadré par deux entraîneurs principaux et un assistant. Une dizaine de jeunes joueurs d'une Team relève pourra être occasionnellement incorporée à l’une ou l’autre formation. Ce mode de fonctionnement « ouvre beaucoup de portes aux jeunes de la région qui n’ont pas forcément le niveau pour jouer en 2e ligue interrégionale et trop de talent pour jouer en 3e ligue », explique Claude Jubin. /mmi