Moutier rechute à Spiez

Le FC Moutier « n’a joué qu’une mi-temps ». Après la défaite des Prévôtois face à Spiez 2-1, le directeur sportif Christophe Nicoulin a estimé que les siens n’étaient entrés dans leur match qu’en seconde période. Le FCM a concédé l’ouverture du score à la 40e minute et le 2-0 est tombé à la 72e sur pénalty. La réduction de l’écart est intervenue grâce à un but contre son camp d’un des joueurs bernois à la 80e. C’est une 2e défaite pour Moutier en 3 rencontres. Il pointe provisoirement en 8e position, avec 3 points, et un match de moins au compteur. /tri