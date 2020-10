Delémont rentre bredouille

Les SR Delémont tombent sur un os en 1re ligue de football. Après deux victoires et deux matches nuls, les hommes de Philippe Rossinelli ont été battus par Lucerne II 3-1 (1-1) samedi après-midi à l’extérieur. Les SRD ont pourtant entamé le match du bon pied, en ouvrant le score à la 10e minute par Mohamed Camara. Mais les Lucernois ont réagi et passé l'épaule grâce à des réussites à la 40e, 47e et 71e minutes.

Les SRD chutent à la 10e place avec quatre points d’avance sur la barre et un match de moins au compteur. /tri