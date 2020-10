Le FC Bassecourt s’offre Zoug

Le FC Bassecourt prend ses distances avec la barre et peut regarder vers le haut en 1re Ligue de football. Les hommes de Lulzim Hushi ont battu Zoug 2-0 (1-0) samedi à domicile. D’entrée de jeu, les Vadais se sont créé deux grosses occasions sur des reprises de la tête de Jordan Perrony et de Thomas Domingos. L’ouverture du score d’Oumar Coulibaly (14e) est venue récompenser leur bon début de match. Sur un terrain difficile, le FC Bassecourt a réussi à garder son avantage et a fini par inscrire le 2-0 sur un pénalty de Charlie Mobili (84e).

Ce succès permet aux Vadais de remonter au 8e rang avec trois points de retard sur le podium et six d’avance sur la barre. /tri