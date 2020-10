Le FC Ajoie-Monterri ne perd pas la tête

Le conte de fées se poursuit pour le FC Ajoie-Monterri. La formation ajoulote de 2e ligue interrégionale de football a préservé son invincibilité vendredi soir. Mieux, elle a pris la mesure de Bubendorf 1-0 à Courgenay. Ce succès lui permet de repasser en tête du classement. Le FCAM possède trois points d’avance sur Thoune en ayant joué un match de plus que l’équipe bernoise. Né de la fusion de Cornol-La Baroche et Courgenay cet été, Ajoie-Monterri n’a pas encore connu la défaite en championnat avec six victoires et deux nuls au compteur. /msc