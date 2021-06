La culbute à éviter pour les « jaune et noir »

Le cuir va reprendre vie aux Grands-Prés et à la Blancherie. Le FC Bassecourt et les SR Delémont renouent avec le championnat de 1re Ligue de football ce week-end. Suspendue durant huit mois en raison du Covid-19, la saison va se résumer à une moitié d’exercice. Il ne reste ainsi plus que quatre matches à jouer aux deux équipes jurassiennes. Le FCB et les SRD devront assurer leur maintien avant de se disputer la suprématie régionale.





Les jeunes à l’œuvre aux Grands-Prés

Le FC Bassecourt aborde cette fin de saison avec un petit avantage sur son voisin. Les protégés de Lulzim Hushi pointent à la 7e place avec cinq points d’avance sur la zone de relégation. C’est deux rangs de mieux et une unité de plus que les Delémontains. L’objectif sera double du côté des Grands-Prés : gagner un match le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite donner du temps de jeu aux jeunes éléments en vue de la saison prochaine. L’entraîneur du FCB entend donc utiliser ces quatre derniers matches pour déjà préparer le championnat 2021/2022.