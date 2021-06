Retour à la compétition manqué par le FCB

Le soleil bâlois a donné des maux de tête au FC Bassecourt ce samedi après-midi. Les protégés de Lulzim Hushi sont allés s’incliner sur la pelouse de Muttenz 2-0 en 1re Ligue de football. Un doublé de l’ailier alémanique Robin Hänggi (36 et 62e) a assommé les Jurassiens. Cette défaite à l’occasion de la reprise du championnat n’est pas forcément catastrophique pour le FCB, qui reste provisoirement 7e. Les « jaune et noir » voient toutefois revenir leurs adversaires du jour, qui comptent un match de plus, à deux points. Les Vadais, qui doivent encore disputer trois parties, comptent toujours quatre unités d’avance sur le 1er relégable, Grasshopper. /ygo