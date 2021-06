Pas de vainqueur entre le FC Bassecourt et les SRD

Le FC Bassecourt et les SR Delémont se quittent dos à dos. Les deux équipes jurassiennes ont fait match nul 1-1, mercredi soir, aux Grands Prés dans ce derby de 1re Ligue de football. C’est le FCB qui a ouvert la marque dans ce duel grâce à Steve Coelho après un petit quart d’heure de jeu. L'élément offensif vadais a profité d’un superbe service de son capitaine Nolan Erard. Les SRD ont égalisé à la 75e minute de jeu grâce à un coup franc direct de Nathan Ducommun. Au classement de 1re Ligue, Bassecourt est 5e avec 17 points, alors que Delémont est 6e avec une unité de moins. Il reste un match à jouer pour les deux formations.





Bassecourt très réaliste

Dans un début de match plutôt fermé, ce sont les SR Delémont qui ont bénéficié des occasions de but les plus nettes. Mohamed Camara a manqué son duel avec le portier du FCB dès les premières secondes du match, alors qu’Hervé Epitaux n’a pas été plus chanceux suite à un corner (17e). Entre-temps, Bassecourt avait ouvert la marque sur sa première incursion concrète. Après un déboulé du capitaine Nolan Erard sur la droite, Steve Coelho a pu glisser le ballon au fond des filets. Fort de ce score favorable, la troupe de Lulzim Hushi a serré le jeu et empêché les SRD d’agir vite et bien. Le bloc des hommes des Grands Prés a affiché beaucoup de solidarité. Et Bassecourt aurait pu espérer retourner aux vestiaires avec deux buts d’avance, mais ni Charlie Mobili, ni Jordan Perrony n’ont pu tromper la vigilance de Valmir Sallaj juste avant le thé.