Pas d'exploit pour des SRD corrigés

Winterthour au métier, Delémont étouffé

L'entame de la 2e période a été compliquée pour les SRD. Winterthour a maintenu une certaine pression et fait valoir ses qualités athlétiques, bien supérieures à celles des Delémontains. Ces derniers n'ont pas trouvé les solutions pour mettre en danger la défense alémanique. Pire, ils sont passés à côté de leur 2e mi-temps et ont complètement sombré, laissant éclater au grand jour la différence physique entre une formation de 1re Ligue et une équipe de milieu de classement de Challenge League. Fort logiquement, les Zurichois ont enfoncé le clou sur corner (52e) et sur une action offensive bien construite (62e). La fin de match a été une question de gestion pour le FCW qui a encore été menaçant quand il a accéléré. Et les Zurichois ont salé l'addition en marquant encore aux 76e, 78e et 86e minutes de jeu. Delémont s'est effondré dans le dernier quart d'heure. Mais les SRD ont aussi tenté de sauver l'honneur, notamment grâce à l'envie de leur joker Florian Jacquel. Mais en vain. L'adversaire était tout simplement bien supérieur et Delémont n'a que peu existé dans ce duel où il a pris l'eau... /mle