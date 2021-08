La prudence d’Ajoie-Monterri et de Courtételle

Un promu qui veut y aller pas à pas

C’est de bonne guerre, Courtételle n’en veut pas de ce statut de favori. L’entraîneur vadais Maïk Hirschi entend déjà assurer le maintien du néo-promu et établir son groupe sur la durée dans sa nouvelle catégorie de jeu. Pourtant, le FCC a frappé fort sur le marché des transferts en enrôlant Bastien Hulmann et Thomas Lovis en provenance des SR Delémont. Les deux joueurs rejoignent leurs anciens coéquipiers Tom Villemin, Dionys Stadelmann et Lionel Rossé pour former une ossature d’expérience. Maïk Hirschi concède tout de même que son équipe ne se gênera pas de lorgner la 1re moitié du classement. /mle-msc