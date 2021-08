Un nul frustrant entre Courtételle et Ajoie-Monterri

Le championnat de 2e ligue interrégionale de football commence sans vainqueur. Le FC Courtételle et le FC Ajoie-Monterri se sont neutralisés 1-1 vendredi soir en terre vadaise. Au terme d’une rencontre spectaculaire et rythmée, le nul paraît logique entre deux équipes qui n’ont pas calculé leurs efforts. En revanche, les spectateurs auraient pu assister à une pluie de buts tant les occasions ont été légions.





Le néo-promu plus rapidement dans le tempo

Ce derby a vu chaque équipe dominer une mi-temps. Courtételle, néo-promu, a très rarement laissé souffler son adversaire avant l’heure du thé. Le FCC a toutefois manqué de réalisme pour s’échapper. Ses efforts ont été récompensés à la 19e sur l’ouverture du score d’Antoine Rossé. Mais la bande à Maïk Hirschi aurait dû rejoindre les vestiaires avec un avantage plus net en se montrant plus tranchante devant le but ajoulot.