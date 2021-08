Les SR Delémont déchantent

Les SR Delémont déraillent après le thé. Les joueurs de la capitale ont subi leur 1er revers de la saison dans le championnat de 1re Ligue ce dimanche. Ils se sont inclinés face à Höngg 3-2 sur la pelouse de la Blancherie. Et pourtant, les footballeurs « jaune et noir » semblaient avoir fait le plus dur à la mi-temps en menant 2-0. Labinot Haziri et Sofiane Achour ont marqué coup sur coup aux 37e et 38e minutes de jeu. Mais les SRD se sont écroulés en seconde période. Ils ont vu l’équipe zurichoise revenir à la marque en l’espace de 5’ à l’heure de jeu avant de craquer au bout des arrêts de jeu à la 94e !

En concédant cette défaite, les SR Delémont laissent Bassecourt et leur adversaire du jour occuper la tête du championnat après deux matches. Les joueurs de la Blancherie occupent le 6e rang à trois longueurs des leaders. /msc