Le FC Ajoie-Monterri prend le costume de dauphin

Le FC Ajoie-Monterri reste invaincu en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs jurassiens ont dominé Binningen 4-2 dimanche sur leur pelouse de Cornol. Ils doivent cette victoire à un excellent début de match qui leur a permis de mener 3-0 après seulement vingt minutes grâce à un doublé d’Hugo Borne et un but de Grégoire Keller. Les Bâlois ont réduit l’écart dès le retour du thé. La deuxième mi-temps a été plus hachée et les deux équipes se sont retrouvées à 10. Johan Garcia a écopé de deux cartons jaunes côté ajoulot. Mais une réussite d’Andréa Moser (65e) a permis au FCAM de vivre une fin de rencontre plus sereine. Les joueurs de Thierry Payet prennent la 2e place du classement à deux points du leader Dornach. /emu