Le FC Bassecourt relève tout de suite la tête

Le FC Bassecourt revient jouer les premiers rôles. Les footballeurs vadais se sont imposés contre la réserve de Grasshopper 5-1 (3-0) samedi dans le cadre du championnat de 1re Ligue. Les Jurassiens ont rapidement pris les devants dans cette partie grâce à un but de Mehdi Benhaddouche à la 6e minute. Ambre Nsumbu à la 15e et Charlie Mobili à la 38e ont ensuite permis au FCB de consolider son avance. En deuxième période, les Vadais ne se sont pas contentés de tenir le score puisqu’ils ont encore aggravé la marque par l’intermédiaire de Steve Coelho à la 52e et d’Oumar Coulibaly à la 67e. Les Zurichois auront tout de même sauvé l’honneur à dix minutes de la fin du match.

Avec cette victoire, Bassecourt prend la 2e place de la hiérarchie avec le même nombre de points que le leader mais avec un match de moins. /lge