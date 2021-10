Mauvaise opération pour Bassecourt

Le FC Bassecourt trébuche à Lucerne. Les joueurs vadais de 1re ligue se sont inclinés 3-0 samedi contre la réserve lucernoise. Le score était nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le FCB a l’occasion de prendre les devants mais les Vadais loupent le coche et sur le contre, ce sont les Lucernois qui font la course en tête (47e). Pire, trois minutes plus tard, les hommes de Lulzim Hushi encaissent un deuxième but. Les moins de 21 ans de Lucerne ont finalement scellé le sort de ce match dans les arrêts de jeu en trouvant le chemin des filets pour la troisième fois.

Au terme de la rencontre, le président du FCB, Francis Rebetez, admet que son équipe « est un peu passé à côté ». Il grogne tout de même contre l’arbitre qui, selon lui, a été sévère envers les Jurassiens. Mais Francis Rebetez précise que si Bassecourt a perdu ce samedi, ce n’est pas à cause de l’homme en noir.

Au final, ce résultat est synonyme de mauvaise opération au classement puisque le FC Bassecourt, 3e avant la rencontre, quitte le podium et recule provisoirement de trois places, en attendant les rencontres de dimanche. /nmy