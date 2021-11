Le FC Moutier passera l’hiver à la dernière place

Le FC Moutier boucle le premier tour du championnat de 2e ligue interrégionale dans la peau de la lanterne rouge. Les footballeurs prévôtois ont été battus 2-1 par Liestal dimanche sur leur pelouse. Les Bâlois ont ouvert le score à la 70e, mais les joueurs locaux ont répondu quelques minutes plus tard par Luc Burkhalter. Alors qu’il tentait de faire la différence en fin de match, le FCM s’est fait prendre sur une contre-attaque dans le temps additionnel. Cela fait deux mois que les « bleu et blanc » n’ont plus gagné, si ce n’est sur tapis vert contre Courtételle. Ils accusent quatre points de retard sur la barre. /emu