Le FC Bassecourt maintient la cadence

Le FC Bassecourt s’assure de passer l’hiver sur le podium de 1re Ligue de football. L’équipe vadaise de football l’a emporté 4-1, samedi, sur la pelouse de Schötz. Elle s’assure ainsi de terminer le 1er tour parmi les trois premiers du classement. Le FCB a signé là sa 4e victoire de rang en championnat. Comme une semaine plus tôt contre Zoug, les joueurs de Lulzim Hushi ont été menés dans ce duel, avant de réagir. Les Lucernois ont ouvert la marque à la 7e minute de jeu. Bassecourt n’a toutefois pas eu le temps de douter, Astor Kilezi égalisant quatre minutes plus tard. Le FCB a bâti son succès au retour du thé en prenant les devants à la 54e minute de jeu par Jordan Perrony et s’est mis à l’abri à la 73e grâce à un doublé du même joueur. C’est Steve Coelho, encore lui, qui a enfoncé le clou en fin de rencontre.

Le FC Bassecourt a encore un match à jouer avant la trêve hivernale. Ce sera à Langenthal samedi prochain. /mle