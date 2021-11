Davantage d’équipes en 1re Ligue à l’avenir

Le FC Bassecourt et les SR Delémont auront davantage d’adversaires à l’avenir. Le Conseil de l'Association suisse de football a approuvé la réforme structurelle des différentes catégories de jeu du championnat. La 1re Ligue comptera ainsi plus d'équipes à partir de l'exercice 2022/23, selon un communiqué transmis lundi. Il y aura six formations de plus, soit trois groupes de 16 équipes, alors que les groupes ne comptent que 14 formations à présent. Le nombre de clubs sera également adapté de manière progressive en 2e ligue interrégionale. Deux « wild cards » seront en outre attribuées au terme de la saison en cours à des formations M21 de 1re ligue et de 2e ligue interrégionale afin d'évoluer à l'échelon supérieur. /comm-emu