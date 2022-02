Les SRD contraints au nul

Pas de vainqueur dans un derby amical de football. Les SR Delémont et le FC Ajoie-Monterri n’ont pas réussi à se départager, mercredi soir, sur la pelouse artificielle des Prés-Roses, dans la capitale jurassienne. L’équipe vadaise de 1re Ligue et la formation ajoulote de 2e ligue interrégionale ont fait 1-1. Le score était également de parité (0-0) à la pause. Les SRD disposent désormais de plus de deux semaines sans match amical. Ils s'envoleront notamment vers la douceur pour un camp d’entrainement. La reprise du championnat de 1re Ligue est prévue le 5 mars. Delémont jouera à Höngg. /mle