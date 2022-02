Le FC Bassecourt dans son nouveau cocon

C’est la fin d’une longue attente… Le FC Bassecourt a pris possession de ses nouveaux locaux. Les joueurs de football ont inauguré ces derniers jours leurs nouveaux vestiaires, trois ans et demi après l’incendie qui avait ravagé les installations du club vadais. Après un peu moins d’une année de travaux, les six vestiaires sont désormais prêts à être utilisés, même si tous les travaux ne sont pas encore terminés, notamment autour du bâtiment. La buvette est, elle, en phase finale de rénovation. Mais la tribune doit encore être érigée au-dessus du nouveau bâtiment. Le coût total des travaux atteint environ 1'200'000 francs. Beaucoup de membres ont également participé au chantier.





Davantage de place qu’avant… mais pas partout

Le nouveau bâtiment abrite deux vestiaires spacieux destinés à l’équipe première du FCB et à son adversaire de 1re Ligue, et quatre autres vestiaires plus petits auxquels s’ajoutent des petites zones dédiées aux arbitres et aux filles. Cette extension répond au nombre toujours plus conséquent de membres que compte le FCB. La buvette obtient également un coup de jeune, mais ne sera pas agrandie, faute de moyens. Du coup, le club vadais envisage d’installer une tente pour permettre aux supporters de partager des moments de convivialité. Enfin, une nouvelle tribune se dressera au-dessus des nouvelles installations. Elle sera érigée au début du mois de mars et sera opérationnelle pour le deuxième match à domicile de l’année de la première équipe le 9 avril. Dotée de sièges, elle pourra accueillir plus de 130 personnes. /mle