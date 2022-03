Deux clubs jurassiens à la lutte pour jouer les finales

La promotion pour Delémont

Les SR Delémont ont été très actifs sur le marché des transferts. Leur effectif semble plus dense que celui du premier tour. Sur le banc, Armend Gashi sera désormais épaulé par Patrick Sylvestre. Les SRD sont conquérants et veulent jouer les finales de promotion, c’est clairement l’objectif affiché, malgré un léger retard accumulé lors du premier tour. Ils devront ainsi se montrer constants et égarer le moins de points possible pour cultiver leur rêve.