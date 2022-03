Ajoie-Monterri enlève le derby face à Courtételle

Le FC Ajoie-Monterri était un trop gros morceau pour la reprise du FC Courtételle. Les footballeurs ajoulots ont remporté le derby de 2e ligue interrégionale face aux Vadais sur le score de 2-1 (2-0) dimanche à Cornol. Avec l’avantage d’avoir déjà un match officiel dans les jambes, l’équipe locale a logiquement dominé les « vert » pour qui c’était le premier match de la 2e partie du championnat.

Cette partie s’est jouée durant la première mi-temps. Après une entame de match où les visiteurs ont dû trouver leurs repères, le FCAM a pris les devants dès le quart d’heure de jeu. Suite à un corner dégagé par la défense adverse, le ballon revenait sur Hervé Tschanz dans les 16m. L’attaquant a parfaitement croisé son tir ras-terre pour tromper le nouveau portier Mathieu Chapuis. Le FCC a tenté d’en mettre plus, sans toutefois réellement parvenir à mettre en danger le dernier rideau de l’opposant et parfois au risque de se faire prendre sur contre-attaque. Plus consistants, les joueurs de Thierry Payet ont logiquement doublé la mise juste avant la mi-temps, grâce à Roman Huber qui a bien croisé sa tête sur un corner au 2e poteau.