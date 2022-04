La zone rouge s’éloigne pour le FC Courtételle

Un incident, une interruption de jeu et une victoire pour le FC Courtételle. La formation jurassienne a gagné face à Old Boys 4-2 (2-0) samedi après-midi à domicile. Antoine Rossé a inscrit les deux réussites vadaises en 1re mi-temps. Une collision frontale entre Dionys Stadelmann et Axel Chèvre a nécessité l’intervention de deux ambulances quelques minutes après le retour des vestiaires. Les deux hommes étaient conscients et sont actuellement à l’hôpital pour des points de suture selon leur président Germain Charmillot.





Triplé pour Antoine Rossé

Après une grosse vingtaine de minutes d’interruption, les deux équipes ont décidé de reprendre le match. La formation bâloise a réduit l’écart à la 70e, mais Antoine Rossé, pour son 3e but du match, et Cédric Houlmann ont assuré le succès du FCC dans le dernier quart d’heure. Old Boys a inscrit sa 2e réussite dans les arrêts de jeu. Ce succès permet aux hommes de Maïk Hirschi de remonter provisoirement au 9e rang avec cinq points d’avance sur la zone de relégation. Ils ont cependant disputé deux rencontres de plus que Spiez, 1re équipe sous la barre. /tri