Le FC Ajoie-Monterri laisse partir le duo de tête

Le FC Ajoie-Monterri manque l’occasion de se replacer dans la course à la promotion. Il a été battu par Liestal 1-0 (0-0) dimanche après-midi à Courgenay en 2e ligue interrégionale de football. La rencontre a été équilibrée d’après le président du FCAM Jean-Baptiste Pétignat. Les Ajoulots ont manqué un coup franc indirect à 5 m à la 78e minute, avant de concéder l’unique but de la partie à la 84e. Cette défaite contre la 2e équipe de la hiérarchie relègue les Jurassiens à cinq points de leur adversaire du jour et d’une place synonyme d’ascension. Ils restent 3es avec un match de moins que Liestal au compteur. /tri