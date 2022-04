Le maintien devient de plus en plus compliqué pour le FC Moutier

Le FC Moutier réalise une mauvaise opération en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs prévôtois, lanterne rouge, se sont inclinés contre Spiez 2-0 (0-0) dimanche après-midi. Face à une formation qui pointait à deux longueurs seulement au classement avant la partie, les hommes de Frédéric Burger ont réalisé une entame de match solide. Selon le directeur sportif prévôtois Christophe Nicoulin, ils ont toutefois été déstabilisés par la sortie de leur arrière central Jackson Pedro à la 30e. Leur adversaire a alors pris le dessus et le FCM a encaissé l’ouverture du score à la 55e. Moutier a poussé dans le dernier quart heure avant de recevoir le 2-0 sur une contre-attaque en fin de match. Les Prévôtois restent donc derniers avec désormais six points de retard sur le 1er non relégable. Ils ont toutefois encore un match de plus à disputer. /tri