L’espoir renaît au FC Ajoie-Monterri

La promotion reste dans le viseur du FC Ajoie-Monterri. Les Jurassiens ont renoué avec la victoire ce dimanche. Muette et défaite lors de ses deux dernières sorties, la troupe de Thierry Payet a pris le meilleur sur Lerchenfeld 2-0 à Cornol en 2e ligue interrégionale. Hervé Tschanz et Andréa Moser ont fait le bonheur des footballeurs ajoulots en 2e mi-temps. De quoi permettre à Ajoie-Monterri de conserver sa 4e place. La formation jurassienne pointe à deux longueurs du podium et à cinq unités du 2e et dernier rang synonyme de promotion. Elle doit encore jouer un match de plus que les deux équipes qui la précèdent. /msc