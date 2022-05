Moutier arrache un succès précieux contre Courtételle

Le FC Moutier n’est pas encore mort, le FC Courtételle n’est pas encore maintenu en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs prévôtois ont gagné 1-0 sur la pelouse des Vadais mercredi soir devant 780 spectateurs. Dans l’obligation de gagner pour ne pas couler en 2e ligue, le FCM a trouvé la faille dans le temps additionnel. Défait devant son public et en infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, le FCC a manqué l’occasion d’assurer son maintien. A deux journées de la fin et avec un match en plus, les « vert » restent 7es et comptent cinq points d’avance sur la barre. Toujours dernier, Moutier est lui à cinq longueurs du premier non-relégable.





Dominer n’est pas gagner

Dominateurs dans le jeu, Courtételle n’a pas su trouver la faille en première mi-temps. Les protégés de Maïk Hirschi ont pourtant eu les opportunités. La barre transversale prévôtoise a notamment stoppé la tentative d’Antoine Rossé (25e). Puis, six minutes plus tard, le même Antoine Rossé a manqué un face-à-face... bien gêné par le retour de la défense visiteuse. Moutier a, de son côté, connu des difficultés à produire du jeu. La faute au pressing vadais. Opérant principalement par attaques rapides, les Prévôtois ont manqué de justesse pour réellement inquiéter l’arrière-garde des « vert ». Ils ont su mettre davantage le pied sur le ballon en fin de première période mais sans être plus dangereux.