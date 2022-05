Le FC Tavannes/Tramelan se rapproche toujours un peu plus du maintien

Le FC Tavannes/Tramelan fait un nouveau petit pas en direction du maintien en 2e ligue interrégionale de football. Le FCTT s’est imposé sur son terrain face à Muttenz 4-1 samedi. Avec cette victoire, il prend la 7e place de la hiérarchie et s’éloigne toujours un peu plus de la zone de relégation. Les footballeurs du Jura bernois possèdent six points d’avance sur le 12e Lerchenfeld alors qu’il ne reste que deux matches à jouer. /lge