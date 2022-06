Le FC Moutier est relégué

Un jour sombre pour le FC Moutier. Les footballeurs prévôtois, qui n’avaient déjà plus leur destin entre les pieds, ont vu leurs derniers espoirs de maintien en 2e ligue interrégionale s’envoler avec leur défaite contre Konolfingen 2-0 (1-0) samedi à Chalière. La lanterne rouge a encaissé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu face à son prédesseseur au classement. Elle a ensuite été réduite à 10 à la 55e, puis a encaissé le deuxième but sur pénalty à la 75e. Avec cette 16e défaite de la saison, le FC Moutier compte 6 points de retard sur la barre et est donc relégué en 2e ligue lors de cette avant-dernière journée. Cela faisait 18 ans qu’il évoluait en 5e division nationale. /emu