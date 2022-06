Fin de saison en beauté pour le FC Tavannes/Tramelan

Le FC Tavannes/Tramelan et Gaëtan Habegger finissent la saison de la plus belle des manières. La formation du Jura bernois l’a emporté contre Spiez 4-2 (1-0) samedi à Tramelan dans le cadre de la dernière journée du championnat de 2e ligue interrégionale de football. Elle a ouvert le score en fin de 1re mi-temps grâce à Cyril Brunner. Son adversaire a ensuite renversé la vapeur en 20 minutes pour mener au score à la 55e minute. Gaëtan Habegger a alors inscrit un triplé dans la dernière demi-heure pour offrir un dernier succès aux siens cette saison et quitter le vestiaire de « TT » par la grande porte. L’attaquant ne jouera plus pour le FCTT la saison prochaine. Lui et ses coéquipiers finissent cette cuvée 2021/2022 à la 7e place. /tri