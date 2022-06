Deux nouveaux départs au FC Bassecourt

Deux joueurs ne continuent pas l’aventure en 1re Ligue de football avec le FC Bassecourt. Le défenseur central Marco Wicht quitte le club après cinq ans du côté des Grands-Prés. Le joueur de 27 ans originaire du village a évolué avec la première équipe du FCB mais également avec la « deux » durant cette période.

Autre départ, le gardien Louis Schwab ne sera plus non plus « jaune et noir » la saison prochaine. Arrivé au club il y a six mois, le portier de 30 ans a décidé de quitter le vestiaire de Lulzim Hushi.

Tous les deux s’en vont du côté du FC Develier en 2e ligue, selon une annonce faite mercredi par les « Escargots » sur leurs réseaux sociaux. /lge