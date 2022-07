Mercato terminé aux SR Delémont

Le contingent des SR Delémont est bouclé. Le club de la capitale jurassienne ne sera plus actif sur le marché des transferts cet été, à moins d’un nouveau départ d’ici à la fin du mercato le 31 août. Le directeur sportif des footballeurs de 1re Ligue l’a confié à RFJ ce vendredi. Frédéric Montefusco fait état de 8 départs, tous voulus par le club. Mehdi Benhaddouche, Mohamed Camara, Patrick Ferreira (Ajoie-Monterri), Gabriel Oreja (Ajoie-Monterri), Valmir Sallaj (Stade Payerne), et Iago Quintas (Courtételle) emboîtent le pas à Aurelio Currenti et Florent Hushi enrôlés par le FC Bassecourt.





Six nouveaux visages et un retour

Les SR Delémont ont déjà annoncé 7 arrivées pour le prochain championnat avec le retour de Nathan Ducommun, et les transferts de Romain Baume (Ajoie-Monterri), Steve Coelho (Bassecourt), Badji Coulibaly (Bassecourt), Nolan Erard (Bienne), Altin Shala (Diaspora) et Süleyman Türkes (Black Stars). /msc