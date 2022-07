Le calendrier de 1re Ligue de football est connu

Les deux clubs vadais de 1re Ligue de football (Groupe 2) connaissent désormais leur calendrier pour la saison prochaine, publié par l’Association Suisse de Football. Le SRD Delémont démarreront la saison à l’extérieur sur le terrain de Köniz le 6 août tandis que le FC Bassecourt jouera, le même jour, son premier match à la maison face à Schötz. Les Delémontains disputeront leurs deux premières rencontres à l’extérieur et ne retrouveront leur public à La Blancherie que le 20 août face à Langenthal. Les derbies en championnat auront lieu le 1er octobre à Delémont et le 15 avril à Bassecourt. Les deux clubs vadais se retrouveront également au 1er tour des qualifications pour la Coupe de Suisse 2023-2024 le 22 octobre aux Grands-Prés. La trêve hivernale de 1re Ligue s’étalera du 26 novembre au 25 février. La dernière journée de la saison régulière est prévue le 27 mai.





Quatre promus en Promotion League



Comparé à la saison dernière, il y aura quatre journées de championnat supplémentaires, les trois groupes de 1re Ligue étant désormais composés de 16 équipes soit deux de plus que par le passé. Le FC Bassecourt et les SR Delémont feront connaissance avec huit nouveaux adversaires : Emmenbrücke, Black Stars relégué de Promotion League, Dornach, Rotkreuz, Neuchâtel Xamax M21, Concordia Bâle, Muri et Thoune M21. Autre changement susceptible d’intéresser les équipes jurassiennes, il y aura deux promus de plus vers la Promotion League en raison du passage de 10 à 12 équipes de la Super League en 2023-2024. Ainsi, selon le règlement tout frais édité le 1er juillet, chaque champion de groupe de 1re Ligue sera promu directement à l’échelon supérieur. Puis, les deuxièmes de chaque groupe et le meilleur troisième se disputeront le quatrième et dernier ticket pour la montée lors de barrages sous forme de demi-finales et finale. Les deux derniers de chaque groupe seront relégués en 2e ligue interrégionale. /comm-jpi