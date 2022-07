Un galop encourageant pour les SRD

Les SRD n’ont fait qu’une bouchée du FC Coffrane. Pour leur deuxième match de préparation, les footballeurs « jaune et noir » de 1re Ligue ont écrasé les Neuchâtelois 5-0, lundi soir, aux Prés-Roses. Le rouleau compresseur delémontain a été particulièrement impressionnant en première période face au néo-promu en 1re Ligue. Les hommes d'Anthony Sirufo ont marqué à quatre reprises avant le thé, grâce aux nouveaux venus Steve Coelho (1-0, 23e) et Altin Shala (4-0, 38e). Les SRD ont aussi trouvé la faille grâce à un autogoal (25e) et à un but de Matteo Cesca (27e). Enfin, c'est le jeune attaquant jurassien Martim Dinis Osorio qui a enfoncé le clou en fin de rencontre.

Les SR Delémont continuent leur préparation avec une semaine intense. Ils accueilleront la réserve de Neuchâtel Xamax (1re Ligue) mercredi à 19h30 et Chênois (1re Ligue) samedi à 17h. Ces deux rencontres se joueront sur La Blancherie. /mle