Objectif promotion pour les SRD

Les SR Delémont ont le regard braqué sur la promotion. Les footballeurs vadais retrouvent le championnat de 1re Ligue ce samedi et ne cachent pas leurs ambitions. Les joueurs de la capitale se déplacent à Köniz à 16h pour leur rentrée et sont confiants. Ils ont en effet remporté quatre de leurs cinq matches de préparation. « On voudrait jouer la saison prochaine en Promotion League donc on veut gagner le championnat. Je suis venu ici pour ça », affirme sans détour Anthony Sirufo, l’entraîneur des SRD. « Nos adversaires nous donneront une étiquette de favori », ajoute-t-il. Exceptionnellement cette saison, les premières équipes de chaque groupe seront directement promues à l'échelon supérieur sans passer par les finales.