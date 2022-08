Ajoie-Monterri et Courtételle face à la découverte

La nouvelle saison n’a jamais aussi bien porté son nom pour le FC Ajoie-Monterri et le FC Courtételle. Ajoulots et Vadais vont entamer samedi le championnat de 2e ligue interrégionale de football. Les deux clubs jurassiens s’apprêtent à faire un saut dans l’inconnue. Leur groupe a été presque totalement revu. Exit les formations bâloises et soleuroises, place à des équipes fribourgeoises. Le FCAM et le FCC vont ainsi faire face à 12 nouveaux opposants.





La 1re Ligue dans le viseur ajoulot

Ce changement d’adversaires ne freine pas les ardeurs d’Ajoie-Monterri. « L’objectif est de lutter pour la 1re place », lâche Philippe Rossinelli. Pourtant, l’été a été marqué par les départs de joueurs majeurs – Josip Budimir, Adrien Jeker, Charlie Mobili et Romain Baume – au pied des Rangiers. « On a pu faire des transferts qui rajeunissent l’équipe et compensent ces départs », rassure le nouveau directeur sportif. Il promet un jeu plus agressif et plus rapide que par le passé avec l’arrivée de Thomas Parietti aux commandes de l’équipe.