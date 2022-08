Le FC Bassecourt décroche sa première victoire de la saison

Le FC Bassecourt a glané ce samedi sa première victoire de la saison en 1re Ligue de football. Les vadais se sont imposés 3-2 face aux Lucernois d’Emmenbrücke ce samedi à domicile. Kenzo Brêchet a ouvert le score pour les Jurassiens au quart d’heure de jeu. Bassecourt a ensuite parfaitement réagi à l’égalisation lucernoise sur coup-franc (17e) par deux buts de Charlie Mobili (20e) et Alessandro Forte (22e). Malgré la réduction de l’écart des visiteurs à la 74e minute, les Jaune et Noir n’ont pas lâché leur précieuse victoire et ces trois points qui les font grimper à la neuvième place du classement provisoire avec cinq points. /jpi