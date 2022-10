Les SR Delémont gagnent le choc au sommet

Les SR Delémont réalisent une bonne opération en 1re Ligue de football. Les « jaune et noir » ont pris le meilleur sur leur poursuivant direct au classement Concordia Bâle 4-2 dimanche à la Blancherie. Ils ont pris l’avantage tôt dans la partie au bénéfice d’un autogoal adverse à la 6e, puis Matteo Cesca a doublé la mise au quart d’heure. Les Bâlois sont revenus au score à la 35e, mais les Vadais ont mis le turbo en inscrivant deux réussites dans le temps additionnel de la première mi-temps par l’intermédiaire de Martin François et Badji Coulibaly. Les visiteurs ont ensuite réduit la marque un quart d’heure avant la fin de la partie, qu’ils ont fini à 9. Ces 3 points permettent aux SRD de garder leur 2e place et de revenir à une unité du leader Black Stars, défait dimanche. /emu