Delémont élimine Bassecourt après prolongations

Les SR Delémont ont remporté, dimanche, le derby jurassien contre le FC Bassecourt sur le fil. Ils se sont imposés chez leur voisin 2-1 après les prolongations, à l’occasion du 1er tour de qualification pour la prochaine Coupe de Suisse de football. Les joueurs de la capitale ont pris les devants dans cette rencontre à la 80e minute de jeu sur un but d’Oumar Coulibaly. Toutefois, le FCB a réussi à égaliser dans les toutes dernières secondes du temps additionnel grâce à Ambre Nsumbu. Il aura donc fallu attendre les prolongations pour départager les deux formations de 1re Ligue. Suleyman Turkes a offert le but décisif à son équipe à la 102e minute. Les SR Delémont disputeront ainsi le second tour des qualifications pour la Coupe de Suisse 2023-2024 au printemps prochain. /lge